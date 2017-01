Young Noah on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 48

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Young Noah talks about his new EPand more in the featured interview on our 48th episode of Rapzilla.com Live with Chris Chicago.We also give you the latest news in Christian Hip-Hop with our "What's Poppin" segment.Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play Social Club Misfits - Different People ft. Tree GiantsTorey D'Shaun - Shock Value ft. Ty Brasel, Ki'Shon Furlow & Street HymnsCJ King - The Get DownWhat’s Poppin’ With David DanielsPyrexx – I’m Run'N ft. Paul Wall, Canon & T'BurtonTrip Lee - Billion Years ft. Taylor HillRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentYoung Noah Interview Part 1Young Noah – Slick DepressionYoung Noah Interview Part 2Young Noah – MothershipYoung Noah Interview Part 3Young Noah – Be HonestLIVE IN THE MIX – DJ TituzJoe Cocker - Up Where We BelongCanon - EaglesTrip Lee - RiseBenjamin Broadway- 4EEL 9UDMouthpi3ce - UnoAngie Rose - Wanna BeNero - Act Like You Know (Dubstep Mix)Json - Light Up ft. SergeCash Hollistah - Gorilla Tituz editAndy Mineo - 'Never Land/Cocky ft. Marz (Tribo 808 Remix)Fedel - On A WaveHi Light - Bet you wontSteve-T Exclusive - Steve TDiplo & DJ Snake - Drop (Retrohandz Remix)KB - Zone Out (Tee-Wyla Club Remix)Mike Teezy - Xodus Out Of MeGS - PandaCalvin Martyr - Lemons ft. Dray SouthRapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. Kevmo - Where To Go#3. Doxamillion - Talk To God ft. Chris Batson#2. DJ Mykael V - Mango Juice ft. Ty BraselRapzilla.com LIVE’s New Joint of the WeekTy Brasel - 4 ppl still listening#1. Charles Goose - Everything ft. wordsplayedVaughn-J - Save Lovenobigdyl. - Purple Dinosaur