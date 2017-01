Social Club Misfits on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep 49

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Marty and Fern of Social Club Misfits talks to us about their new album and more. We also give you the latest news in Christian Hip-Hop with our "What's Poppin" segment.