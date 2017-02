Lecrae on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 52

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Lecrae talks to us about his new single "Blessings" featuring Ty Dolla $ign, signing Aha Gazelle to Reach Records, and more in the featured interview on our 52nd episode of Rapzilla.com Live with Chris Chicago.We also give you the latest news in Christian Hip-Hop with our "What's Poppin" segment.Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play Tedashii - FreeDoxamillion - Talk To God ft. Chris BatsonTy Brasel - Ville Mentality (Freestyle)What’s Poppin’ With David DanielsDerek Minor - Change the World ft. HollynKJ-52 - Nah Bruh music video ft. Canon & B. CooperCanon – FightersLecrae – CruisingRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentLecrae Interview Part 1Lecrae – Blessings Ft. Ty Dolla $ignLecrae Interview Part 2Lecrae – Can’t Stop Me NowLecrae Interview Part 3Aha Gazelle – All White PartyLecrae Interview Part 4LIVE IN THE MIX – DJ TITUZKJ-52 feat. Derek Minor - Know About ItWit & Dre Murray - Dark Knight RisesPlaydough and Heath McNease - Ice CreamEvangel feat. Eric Westbrook - Strip ClubShanell feat. Serita Campbell - ListenSwift feat. Jahaziel, Sho Baraka, & Monty G - No No NoBizzle feat. Willie Moore Jr. & Bizzle - Sunny DaysEshon Burgundy feat. John Givez - Respect, Power & $Drake - Fancy (Official Instrumental)Onajh - Can't StopDavis Absolute - AOTVThe Ambassador - JesusMajor Lazer - Get Free (Andy C Remix)5ive - Flight 393Serge - Haitian Food 2 part 2Ty Brasel - First LoveSocial Club Misfits feat. Daramola - Love 4 RealLecrae - All I Need is You ( Tituz Cheap Thrills remix)CJ King - Sinner ManRapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. Jarry Manna - Father Stretch My Hand Pt. 3#3. S.O. - New Wave (Remix) ft. Surf Gvng & Ty Brasel#2. Tony Tillman - ThankfulRapzilla.com LIVE’s New Joint of the Weeknobigdyl – Suicide Nets#1. Lecrae - Blessings ft. Ty Dolla $ignSwoope - Lambo