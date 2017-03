RAW & Elevated on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 54

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Two Christian hip-hop groups, RAW and Elevated, are the featured artist interviews on our 54th episode of Rapzilla.com Live with Chris Chicago.We also give you the latest news in Christian Hip-Hop with our "What's Poppin" segment.Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play Qheem The Redeemed - Jesus or nahAngie Rose & OnBeatMusic - For The LoveWhat’s Poppin’ With David DanielsLecrae – River of JordanSteven Malcolm – Party In The Hills ft. Andy Mineo & HollynLecrae – Jesus Muzik (Throwback).nobigdyl – Purple DinosaurRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentElevated Interview Part 1Elevated – Shine OnRAW Interview Part 1RAW – Get It ClearRAW Interview Part 2LIVE IN THE MIX – DJ TITUZAndy Mineo - The Upside DownAlano Adan - KeyzTrip Lee Trip Lee - Insomniac ft. Andy Mineo - InsomniacHi-Lite Real - Hallelujah AmenBobby McFerrin ~ Don't Worry Be HappyDatin - So Alive / Off the LeashCarbin - Hag SpeddyEnur - Calabria (DJ Paimon & DJ Tetris (Trap Remix)Dre Murray - Thats Uh BetAndy Mineo - Uno Uno Seis (Black Knight Remix)Parris Chariz & DJ DB405 - Oh LordAi Am Anomaly - God Over EverythingGawvi - Late NightsAndy Mineo - Desperados MikeDos remixDavis Absolute - JerichoTJP ft. Phil J. - ShineLecrae ft. Ty Dolla $ign - BlessingsSkrip - If It Ain't One ThingRapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. Jered Sanders - The Hope Freestyle#3. JPaulSings - Emotional Roller Coaster#2. Swoope - Warmed UpRapzilla.com LIVE’s New Joint of the WeekCharles Goose - Know Me#1 Trip Lee – I Can WaitBizzle feat. Dee-1 & GS – Ain’t Got ItSocial Club Misfits – How Good