Dru Bex on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 57

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Dru Bex is our featured artist interview for the 57th episode of Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago!Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play GAWVI - God Speed ft. Andy Mineo & KBChance The Rapper - Blessings.nobgdyl feat. Emily Allman - Suicide NetsStu G – Make A Little Trouble Ft. PROPAGANDAKonata Smalls – NumbersSwoope – Fantasy (Throwback)Filler SongsLawren - One Day ft. BeleafRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentDrub Bex Interview Part 1Dru Bex – Running ManDrub Bex Interview Part 2Dru Bex – Good EnoughDrub Bex Interview Part 3Dru Bex – Good FeelingDrub Bex Interview Part 4Dru Bex – Good RiddanceLIVE IN THE MIX – DJ TITUZTrip Lee - Too ColdJson ft. Steven Malcolm & Ricky Rock - Ohh YeaBrinson - Grudgesnobigdyl. - Tree TopsParris Chariz - PrayDJ Mykael V - Mango Juice feat. Ty BraselThiago Farion - Neon PartyTedashii - FreeTedashii - Stand Up and Be Me (Tituz edit)Orgy - Blue Monday (instrumental)Capital Kings feat. Reconcile - I Can’t QuitLecrae feat. Mali Music - Tell the World (Matthew Parker Remix)DJ Promote - Ante Up (Clean Edit) - DeorroSocial Club Misfits - Extra WavyOokay - Who Let the Dogs Out (Tituz edit)Phil J. feat. MKB - Crank Up!PyRexx feat. T. Burton - Open ItBeleaf - No ChillILISH - No LuckRapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. Oscar Urbina - Carousel ft. Mogli the Iceburg#3. Rio 24K - How I Feel#2. Eric Heron - Switch It UpRapzilla.com LIVE’s New Joint of the WeekRockstar JT & Montell Fish - How Does It Feel#1 GAWVI - Rock and Roll ft. ELHAELecrae – River of JordanSho Baraka - Love, 1959