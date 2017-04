Brinson on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 58

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Brinson is our featured artist interview for the 58th episode of Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago!Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play Ty Brasel – Humble FreestyleSkrip - Ancient Illuminati Temples ft. HilgySocial Club Misfits – Love 4 RealKonata Smalls – NumbersC.J King - Tha Move ft. Jered SandersAaron Cole – FactsKJ-52 – Hold OnRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentBrinson – ApplauseBrinson Interview Part 1Brinson - GrudgesBrinson Interview Part 2Brinson – What They SayingBrinson Interview Part 3Brinson – I’m Bout That ActionLIVE IN THE MIX – DJ TITUZNak Daniels - Made You LookJor’dan Armstrong - U Should KnowCJ King - SwrvnBubba Sparxxx - Ms New Booty (Instrumental)Brinson - Chase GodHi-Lite Real – EverythingJungle Hype - I'm Turnt ~ BxK Cover [Jungle Hype Remix]Lecrae - Im Turnt DJ Promote Mashup V2King David feat Surf Gvng - George JeffersonJor'dan Armstrong - FriendsDrew Allen - I Love It Ft. FLOSteven Malcolm - HOT BOYTyga - Rack City (Instrumental)Bill Withers - Lovely DayTedashii feat. Lecrae - Dum Dum (Lovely Day edit)Tony Ri'chard - WDRAWLSRun DMC - Down With The King (instrumental)unEVL - SAUCE (Prod. by Juice Bangers)Rapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. Oscar Urbina - Carousel ft. Mogli the Iceburg#3. Rio 24K - How I Feel#2. Eric Heron - Switch It UpRapzilla.com LIVE’s New Joint of the WeekKB Ft. Ty Brasel – Smith and Wesson#1 GAWVI - God Speed ft. Andy Mineo & KB.nobgdyl feat. Emily Allman - Suicide NetsTrip Lee – Billion Years