Lawren on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 61

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Lawren is our featured artist interview for the 61st episode of Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago!Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play Proud Refuge - Trust & BelieveJGivens - Make It. ft. Christon GrayBlake Whiteley - New Day ft. Brianna CapriceBrvndonP & Mission - Barely FinishedShopé & Cortes - Say I (Remix)Aaron Cole - FactsRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentLawren - BalanceLawren Interview Part 1Lawren – As You Pass GoLawren Interview Part 2Lawren – SlumsLawren Interview Part 3Lawren – South Miami HeightsLIVE IN THE MIX – DJ TITUZAlex Faith feat. Kishon Furlow and Aha Gazelle – RoofDerek Minor - You Know ItNF - RealCarita Cole - RoyaltyAha Gazelle - ElevatorsAha Gazelle - SupremeParris Chariz - Oh LordMouthpi3ce - UnoBenjamin Broadway - No SauceSteven Malcolm - FireAaron Cole - Do What I Gotta DoYoung Noah - Feelin BallerJered Sanders – Sinner Man Ft. BizzleRapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. Aha Gazelle – Momma House#3. Skrip - BIG ft. Aha Gazelle#2. Thi’sl – Tears Ft. Elle HolcombRapzilla.com LIVE’s New Joint of the WeekParris Chariz – Holy War Ft. Ty Brasel#1 Eshon Burgundy - Nothing Above You