Beleaf on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 62

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Beleaf is our featured artist interview for the 62nd episode of Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago!Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play Doxamillion - LXFE ft. Surf GvngMogli the Iceburg - Reinvest (feat. Adrian Stresow)Lecrae – Fakin’Steven Malcolm – Party In The Hills Ft. Hollyn & Andy MineoKB feat. Ty Brasel - Smith & WessonT-Bone – Lyrical Assassin (Throw Back)Karlton Jones - INFINITYRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentBeleafInterview Part 1Beleaf – Ain’t This Life PerfectBeleaf Interview Part 2Beleaf – You’re OkayBeleaf Interview Part 3Beleaf – No ChillLIVE IN THE MIX – DJ TITUZCharles Goose - Cinco.nobigdyl. ft Marty of Social Club Misfits - ShakiraAndy Mineo ft Lecrae - Uno Uno Seis (Black Knight Remix)Tony Tillman - Thankful (Black Rob edit)Lecrae - I Know + Ayo! (Mashup)Social Club Misfits ft. Daramola - Love 4 RealLawren feat. Benjamin Rea - South Miami HeightsMariachi interludeAha Gazelle feat. MC Fiji - Momma HouseTedashii - Jumped Out the Whip (Gasolina remix)Gawvi & El Rusty - Cinco De Cumbia (DJ Tranzformed edit)Steven Malcolm ft Pyrexx- Hot BoyNak Daniels - Ain't No WaterAngie Rose - 100% FreestyleMariachi interlude 2Daramola-Someone to Love (DJ Tranzformed edit)Davis Absolute - HISWORTH (Kendrick Lamar DUCKWORTH Remix)Rapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. Aha Gazelle – Momma House#3. Kevi - Blessed ft. Reconcile#2. No Malice - Fake NewsRapzilla.com LIVE’s New Joint of the WeekT-Bone – Bionic Man#1 Willow Stephens - Sure as the Moon ft. Andy MineoProud Refuge - Trust & BelieveEshon Burgundy - Nothing Above You