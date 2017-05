Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 64

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Aha Gazelle – Vegeta (new off Trilliam 2)Corey Wise - Motives ft. Jarry MannaDoxamillion - LXFE ft. Surf Gvngnobigdyl. feat. Marty - ShakiraBeleaf - Ain't This Life PerfectKB feat. Ty Brasel - Smith & WessonGawvi – God SpeedMali Music - My LifeJoey Jewish - 64No Malice - Fake NewsPlain James - What I'm AboutAha Gazelle - Momma HouseTrip Lee - Lord Have MercyIzze - Good GodLIVE IN THE MIX – DJ TituzDream Junkies - I Got The JuiceSocial Club Misfits ft. Aha Gazelle, Chris Durso - Vibes Vibes VibesPoint5 - Thank God!nobigdyl. feat. Jarry Manna - VideoRoyal Ezenwa - NocturnalBrvndonP & Mission - BetterAha Gazelle - SauceallonmehDru Bex - Running ManA.I. - PerilousElijah Jaron - Gold Chain feat. MissionFern - Who Am I (feat. Chris Batson)Zabbai - Power MovezLecrae ft. Andy Mineo - Say I Won't (Boom Boom Boom DJ Sticky remix)Tedashii - Be Me Vs Azumba (DJ Tranzformed remix)Derek Minor - Party People (DJ Tranzformed remix)Elijah Jaron - Catch UpRapzilla.com's YOUR HOT 4#4. Slick Frenzy - That There ft. Datin#3. K-Zoe - About Me#2. S.O. - What's Your Name? ft. DaramolaRapzilla.com LIVE's New Joint of the WeekJoel - Come and Go#1 Canon - We Been Here ft. Aaron ColeParris Chariz – Holy Wave Ft. Ty BraselJered Sanders - Sinner Man ft. Bizzle (Bad & Boujee Remix)