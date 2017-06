Kaleb Mitchell on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 66

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Kaleb Mitchell is our featured artist interview for the 65th episode of Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago!Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play Lecrae Ft. Tori Kelly – I’ll Find YouJ’Son – NecessaryDoxamillion – Fuego Ft. Rev MizzProud Refuge – Trust & BelieveLawren feat. Ty Brasel & WHATUPRG - Slumsnobigdyl. feat. Marty - ShakiraCanon Ft Aaron Cole – We Been HereRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentKaleb Mitchell Interview Part 1Kaleb Mitchell – Bruce WayneKaleb Mitchell Interview Part 2Kaleb Mitchell – Get ItKaleb Mitchell Interview Part 3Kaleb Mitchell - 18Kaleb Mitchell Interview Part 4Kaleb Mitchell – Half Way ThereLIVE IN THE MIX – DJ TITUZAngie Rose Featuring Lish - Fiya (Caramel Machiatto)Speez - Grimey SiameseLawren - South Miami Heights (feat. Benjamin Rea)Sam Cooke - The Coffee SongTee-Wyla - I Got The Spirit (feat. Datin, Raging Moses, Stefanotto & Jered Sanders)Andy Mineo - Hear My HeartIllijam - Changed ft. Adrian StresowSelah The Corner - Cliche Feat. BizzleProminence - Flava In Ya Ear ft GrammTony Tillman - Thankful (It's Summer remix)Royal Ezenwa - Real Friends RemixBrvndonP - No Fakery Ft. E-40JamesGardin - Church freestyleDeraj & B. Cooper - For The PeopleGawvi & El Rusty - Cinco De CumbiaSteven Malcolm - Never Let You Go (feat. Blanca)Dru Bex – GamezRapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. Pastor AD3 - THE WKND ft. Jarry Manna#3. FEDEL - Lit (Remix) ft. Surf Gvng#2. GRITS - Saints & SinnersRapzilla.com LIVE’s New Joint of the WeekSelah The Corner - Cliche ft. Bizzle#1 Aha Gazelle - Keep It In The FamilyS.O. - What's Your Name? ft. Daramola