Ty Brasel on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 67

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Ty Brasel is back on the show as the featured artist interview on our 67th episode of Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago!Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play Andy Mineo x Wordsplayed - Kidznobigdyl. feat. Marty - ShakiraAlano Adan – Rico SuaveDead Heroes (Json, Tory Starks (fka Future), Word (fka T-Word), Nico Wells and producer DeeOnTheTrack) - GOAT ft. J. RoadsKaleb Mitchell – Bruce Wayne Ft. Th3 SagaTrevor Lee – Risk It AllRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentTy Brasel Interview Part 1KB ft. Ty Brasel – Smith and WessonTy Brasel Interview Part 2Ty Brasel – 4 the PPL Still ListeningTy Brasel Interview Part 3Ty Brasel – Young TTy Brasel Interview Part 4LIVE IN THE MIX – DJ TITUZSocial Club Misfits - Love 4 RealTedashii - I'm GoodK-Drama - Upside DownFlame - War Of The MindsDavis Absolute – In The Sky ft. Saigon, R-Swift & Sean SimmondsStu G with Propaganda - Make a Little TroubleTrip Lee - Lord Have MercyAndy Mineo - Rat RaceKB ft.Ty Brassel - Smith and WessonGawvi - God Speed ft Andy Mineo KBDru Bex – GamezRapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. FEDEL - Lit (Remix) ft. Surf Gvng#3. GRITS - Saints & SinnersSweeper#2. Aha Gazelle - Keep It In The FamilyRapzilla.com LIVE’s New Joint of the WeekZauntee - My Time Now#1 Lecrae - I'll Find You ft. Tori KellyThe Org - Assemble