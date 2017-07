Angie Rose on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 70

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Angie Rose is the featured artist interview on our 70th episode of Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago!Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play Ki'Shon Furlow – Right WayDeraj - Watching ft. Aaron Cole & CanonLecrae – Hammer Time Ft. 1k PhewSwoope – All The TimeV. Rose - Money$ On You ft. FLAMESinai - Refugee ft. Da' T.R.U.T.H. and SpecRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentAngie Rose Interview Part 1R-Swift – Hear Me Ft. 1KPhew and Angie RoseAngie Rose Interview Part 2Angie Rose – Let Me In Ft. Surf GvngAngie Rose Interview Part 3Angie Rose - UnstoppableLIVE IN THE MIX – DJ TITUZJered Sanders - Sinner Man ft. Bizzle (Bad & Boujee Remix)Angie Rose & OnBeatMusic - For The LoveAndy Mineo - Who Else (feat. Social Club Misfits)Christon Gray - Ft. KnoxLive My Life - Blood DrippinJacob Plant - The Gorg (Drop That)Tedashii - FreeS.O. - New Wave ft. CanonKaleb Mitchell - SOS (feat. Sam Stan)Dru Bex - Running ManPreston2.0 - I Can't Wait ft. Påtience & C-MarkZauntee - God Taught Menobigdyl. ft Marty of Social Club Misfits - ShakiraRick Astley - Never Gonna Give You Up (R!OT Remix)Rapzilla.com’s #1 Free DownloadAndy Mineo & Wordsplayed - KIDZ (Kevmo Remix)Rapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. shai linne - Supreme ft. Beautiful Eulogy#3. Andy Mineo X Wordsplayed – Dunk Contest#2. Kings Kaleidoscope - The Beauty Between ft. Andy MineoRapzilla.com LIVE’s New Joint of the WeekRockstar Jt - Whippin' Dat Work ft. Surf Gvng#1 Derek Minor - Fresh PrinceHopp - GO IN ft. Taylor Hill