Erica Mason on Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago - Ep. 71

About the Author

Steven Solis is Christian Hip-Hop's Wizard of Oz, breaking more unsigned talent than anyone you know.

Erica Mason is our featured artist interview on episode 71 of Rapzilla.com LIVE with Chris Chicago!Take a listen below or subscribe to our podcast on iTunes and Google Play Derek Minor – AstronautDJ DB405 - Check ft. Parris CharizThi'sl - Bar Cave ft. Eshon Burgundy, Bizzle & DJ Mykael VAndy Mineo X Wordsplayed – Dunk ContestTy Brasel – Gold SoulHopp - GO IN ft. Taylor HillRapzilla.com Live’s Artist Interview SegmentErica Mason Interview Part 1Erica Mason – Work It OutErica Mason Interview Part 2Erica Mason – Like It, Love itErica Mason Interview Part 3Erica Mason – No JokeNF - OutroLIVE IN THE MIX – MC MIKE GAndy Mineo – KidzLecrae - I'll Find You Ft Tori KellyTrip Lee - Billion YearsSteven Malcolm - Leh Get It (feat. Pyrexx)Tedashii – FreeSocial Club Misfits - Who Else ft Andy MineoGawvi - Cumbia COUCHmashBig Yae - We Gone Shine ft. CJ KINGT.Prophet - Made A Way ft. Jered SandersRapzilla.com’s YOUR HOT 4#4. Eric Heron - Obi-Wan#3. Beacon Light - I'm in It#2. Christon Gray - No HesitationRapzilla.com LIVE’s New Joint of the WeekLawren – Slums 2 ft. WHATUPRG, Parris Charriz, and Byron Juane#1 Andy Mineo - Honest 2 God freestyleYoung Noah – Vibe Trap